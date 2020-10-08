Uzmanlardan hamilelere "sağlıklı uyku" önerileri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, hormonların yanı sıra hamilelikte uyku problemlerine birçok rahatsızlığın sebep olabildiğini bildirdi.
Özellikle gebelikte ilk üç ve son üç ayda uyku problemlerinin belirgin olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Normalde kadınların vücudunda adet düzenleyici mekanizmada rol alan progesteron isimli hormon gebelikte yüksek seviyelere çıkar. Bu hormonun etkisiyle özellikle ilk üç ayda gün içinde uykuya meyil hali görülür. Ayrıca düz kaslardaki gevşeme nedenli horlama, obez kadınlarda daha fazla olmak üzere uyku apnesi ve idrar kesesindeki gevşeme ve rahmin baskısı üzerine sık tuvalete çıkma da uyku problemleri yaratabilir."
Hamilelikte rahat bir uyku uyumanın formüllerini veren Emine Zeynep Yılmaz, vücut ısısını düşürmek için yatmadan hafif bir ılık duş alınabileceğini, yatak odasının havalandırılması gerektiğini, temiz hava içeriğinin artırılmasını önerdi.
Yılmaz, doktor tarafından engellenmediği sürece haftada 3 kere veya her gün 30 dakika egzersiz yapılması gerektiğini aktararak, şu bilgileri verdi:
"Hafif egzersizler, yürüyüş ve doktorunuzun tavsiye ettiği bazı yoga hareketleri olabilir. Yatmadan önceki yeme ve sıvı öğünlerine dikkat edilmelidir. Çok geç saatlerde tüketilen sıvılar gece tuvalet ihtiyacına sebep olabilir. Ayrıca aşırı baharatlı, yağlı ve ağır yemekler reflüyü artırabilir. Gebelikte uyku sıkıntılarını azaltmak için yatakta cep telefonu ve tablet kullanılmaması gerek. En az 1 saat önceden tüm elektronik aletleri odanızdan çıkarın. Uyku planlanan odada televizyon, bilgisayar, cep telefonu elektronik aletlerin bulunmaması rahat bir uykuya yardımcı olur."
Gebelik heyecanı, anne olma düşüncesi ve bulantıların yine ilk üç aydaki uykusuzluğa sebebiyet verebileceğini belirten Yılmaz, ikinci üç aylık dönemde kaliteli gece uykusunun geri döneceğini ifade etti.
Yılmaz, "Anne adayının geri gelen uyku düzeni ile birlikte hayat kalitesinin artması ve enerjinin de artmasıyla bu durumun keyfini çıkarması gerekir, nitekim son üç ayda uyku kalitesi en düşük seviyeye geriler." uyarısında bulundu.
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