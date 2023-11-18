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        Haberler Sağlık Uzmanlardan çözüm: Sadece 1 tatlı kaşığı tüketmek boğaz ağrısını bitiriyor

        Sadece 1 tatlı kaşığı tüketmek boğaz ağrısını kesiyor

        Kış aylarında sıklıkla görülen boğaz ağrısını önlemek için uzmanlar tarafından önerilen çözümler oldukça etkili olabiliyor. Boğazın kurumasını önlemek için sık sık su içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar ayrıca sabahları 1 tatlı kaşığı ile tüketilebilecek karışımı da tavsiye ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:40
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        • 1

          SADECE 1 TATLI KAŞIĞI BOĞAZ AĞRISINI KESİYOR

          Kış aylarında sıklıkla görülen boğaz ağrısını önlemek için uzmanlar tarafından önerilen çözümler oldukça etkili olabiliyor. Boğazın kurumasını önlemek için sık sık su içilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar ayrıca sabahları 1 tatlı kaşığı ile tüketilebilecek karışımı da tavsiye ediyor.

        • 2

          Sonbahar ve kış mevsiminde artan boğaz ağrısına karşı vücudu koruyan doğal yöntemler uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Doğal yollarla tedavi edilebilen boğaz ağrısı ve tahriş için iyi gelen yöntemler arasında en faydalı olanları sizler için sıraladık.

          Boğaz ağrısı, virüsler, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenlerden dolayı oluşabiliyor. Viral enfeksiyonlarda doktorların önerdiği tıbbi tedavilerle beraber yardımcı besin takviyeleri ile de tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

        • 3

          ZENCEFİL İLE BAL KARIŞIMI AĞRIYA İYİ GELİYOR

          Boğaz ağrısına iyi gelen ve sık sık tavsiye edilen yöntemlerden birisi bol su tüketmektir. Su, tahrişi önleyerek bölgenin yumuşamasını sağlar. Bir diğer etkili yöntem ise zencefili 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp tüketmektir.

          Başka bir tavsiye edilen yöntemde 1 çay kaşığı ılık suya atılmış 2 çorba kaşığı sirke ile gargara yapmak boğaz ağrısına iyi gelecektir. Sirke asetik olduğu için boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

        • 4

          SİRKE VEYA TUZ İLE GARGARA YAPILABİLİR

          İyotsuz tuz ile yapılan gargarlarında bakteriler ile savaşmada etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atılarak gargara yapılmasını tavsiye ediyor.

          IHLAMUR İLTİHAPLANMAYI ENGELLİYOR

          Boğaz ağrısına iyi gelen olmazsa olmaz içeceklerden birisi ıhlamur ise iltihaplanmayı önleyebiliyor. Doğal antienflamatuvar özellik gösteren ıhlamur enfeksiyonlarla başa çıkma konusunda oldukça etkilidir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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