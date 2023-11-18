Sonbahar ve kış mevsiminde artan boğaz ağrısına karşı vücudu koruyan doğal yöntemler uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Doğal yollarla tedavi edilebilen boğaz ağrısı ve tahriş için iyi gelen yöntemler arasında en faydalı olanları sizler için sıraladık.

Boğaz ağrısı, virüsler, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenlerden dolayı oluşabiliyor. Viral enfeksiyonlarda doktorların önerdiği tıbbi tedavilerle beraber yardımcı besin takviyeleri ile de tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.