Yetkin, yatakta kitap okuma, ders çalışma, televizyon seyretmekten uzak durulmasını gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Yatmadan iki saat önce artık dinlenmeye ve gevşemeye başlayın. Sınav dışında başka şeylerle uğraşın. Kitap veya dergi okuma, televizyon seyretme gibi. Yatma saatlerine yakın banyo yapmayın. Her ne kadar banyo yapmak gevşemeyi sağlasa da vücut ısısını değiştirerek uykunuzun bozulmasına neden olur.