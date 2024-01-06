Uzmanlardan artan yemek borusu kanseri vakalarına karşı uyarı: Çay değil kanser içiyor olabilirsiniz

SICAK ÇAY KANSERE NEDEN OLUYOR

Prof.Dr. Atilla Eroğlu, çayın çeşitli faydalarının yanı sıra vücuda bazı zararlarının da olduğunu söyledi. Erzurum'da 94-95 derecede suyun kaynadığını, bardağa aktarıldığında ise ve içine ekstra olarak şeker katılıp karıştırıldığında bu sıcaklığın 83-85 dereceye düştüğünü ifade eden Eroğlu "Bu sıcaklıktaki çay bile eli yakar. Önerimiz, literatürün de söylediği gibi günde 5-6 bardak hafif ılıtılmış çay içilmesi ama sıcak çay içmeyin. Sıcak çay kanser yapıyor. Özellikle ağız, yutak ve yemek borusu kanserinin bölgede en sık görülmesinin sebebi sıcak çay tüketimi" ifadelerini kullandı.