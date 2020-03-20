20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19 ) karşı önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan salgınının önüne geçilebilmesi için kişisel hijyen ve sosyal mesafe önemli rol oynuyor. Her ne kadar zorunda kalmadıkça evden çıkmayın uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor.
Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor.
Bu noktada araçları bakterilerden arındırmanın yollarını anlatan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, temiz sanılan araçların bile aslında milyarlarca mikrop ve bakteri barındırdığını, bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Radyo Trafik'te açıklamalarda bulunan Bahadır Güven, "Dışarıdan gelen her şeye maruz kalan araçlarımız neredeyse bir sokak gibi adeta. Paspaslarıyla, koltuklarıyla dışarıdaki bütün kiri aslında aracın içi barındırıyor" dedi.
'KULLANILAN ÜRÜNE DİKKAT'
Araç temizliğinde kullanılan ürünler ve dışarıda yapılacak ise temizlik yapan firmanın belirli standartları karşılayanlar arasından seçilmesi gerektiğini söyleyen Bahadır Güven, araçların hijyenini sağlamak konusunda klimaların da oldukça önemli olduğuna vurguladı.
Güven, klimaların iç mekanizmasının rutubet ve nem oluşumuna uygun olması, oluşan bu rutubet ile nemin de bakteri, küf ve mantar oluşmasına neden olabileceğine belirtti.
TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, araç temizliği ve dezenfeksiyon işlemlerinin ortalama 20-25 dakika sürdüğünü söyledi.
Eğer klima temizliği de isteniyorsa 20-25 dakika fazladan zaman gerektiğinin altını çizen Güven, ayrıca bu temizlik işleminin araçlara 15 günde bir uygulanmasını tavsiye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!