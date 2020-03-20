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Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19 ) karşı önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan salgınının önüne geçilebilmesi için kişisel hijyen ve sosyal mesafe önemli rol oynuyor. Her ne kadar zorunda kalmadıkça evden çıkmayın uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor.

Bu noktada araçları bakterilerden arındırmanın yollarını anlatan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, temiz sanılan araçların bile aslında milyarlarca mikrop ve bakteri barındırdığını, bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Radyo Trafik'te açıklamalarda bulunan Bahadır Güven, "Dışarıdan gelen her şeye maruz kalan araçlarımız neredeyse bir sokak gibi adeta. Paspaslarıyla, koltuklarıyla dışarıdaki bütün kiri aslında aracın içi barındırıyor" dedi.

'KULLANILAN ÜRÜNE DİKKAT'

Araç temizliğinde kullanılan ürünler ve dışarıda yapılacak ise temizlik yapan firmanın belirli standartları karşılayanlar arasından seçilmesi gerektiğini söyleyen Bahadır Güven, araçların hijyenini sağlamak konusunda klimaların da oldukça önemli olduğuna vurguladı.

Güven, klimaların iç mekanizmasının rutubet ve nem oluşumuna uygun olması, oluşan bu rutubet ile nemin de bakteri, küf ve mantar oluşmasına neden olabileceğine belirtti.

TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güven, araç temizliği ve dezenfeksiyon işlemlerinin ortalama 20-25 dakika sürdüğünü söyledi.

Eğer klima temizliği de isteniyorsa 20-25 dakika fazladan zaman gerektiğinin altını çizen Güven, ayrıca bu temizlik işleminin araçlara 15 günde bir uygulanmasını tavsiye etti.