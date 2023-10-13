Uçaktaki en güvenli yer ve koltuk burası: İşte en ideal yer!
Uçakta hangi koltuğun bir kaza sırasında en güvenli olduğu artık biliniyor. Uzmanlar son 35 yıl içerisinde meydana gelen uçak kazalarını inceledi ve en güvenli koltuğu tespit etti.
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UÇAĞIN GÜVENLİ KOLTUĞU BU SIRALAR
Uzmanlar tarafından son 35 yıldaki uçak kazaları incelendiğinde bir kaza anında uçağın hangi kısmının daha sağlam kaldığı tespit edildi.
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ARKA KISIMDAKİ ORTA KOLTUKLAR EN GÜVENLİSİ
Analiz sonuçlarına göre uçağın arka kısmındaki orta koltuklar, istatistiksel olarak en yüksek hayatta kalma oranlarına sahip bölge. Ayrıca orta koltuklar pencere ya da koridor koltuklarına göre daha güvenli kabul edilmesinin bir diğer nedeni de her iki tarafta da yolcu bulunduğu için koruma sağlıyor.
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Bir acil çıkış kapısının yanında oturmak da her zaman en hızlı kurtuluşu sağlayan bölgelerden birisi.
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MEYDANA GELEN KAZALAR İNCELENDİ
1985 ile 2000 yıllar arasında ölenlerin ve kurtulanların olduğu 17 kazanın karşılaştırılması sonucunda uçakların arka 5 sıralık kısmının en düşük ölüm oranlarına sahip olduğu ve çıkış kapılarının olduğu yerlerdeki 3 sıra koltuğun en güvenli kısımlardan birisi olduğu tespit edildi.