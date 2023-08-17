GÜÇ EGZERSİZLERİ YAPIN

Kas güçlendirme aktivitelerinden bahsetmişken, kuvvet antrenmanı hem Young hem de PTPioneer.com'un kurucusu ve son 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasında yer alan bir kişisel antrenör olan Tyler Read'in hemfikir olduğu bir şeydir.

Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye açıklıyor. "Row, şınav, pull-up ve lat pull-down gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin."

Young, metabolizmanıza güzel bir destek vererek günün geri kalanında daha fazla kalori yakacağınızı söylüyor.