Uzmanlar, Yemen hükümetinin gümrük vergisindeki fiyat artışı kararının olumsuz yansımaları konusunda uyarıyor

AA

Yemen'de uzun süredir hüküm süren siyasi istikrarsızlığın yanı sıra Husilerle hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmaların Yemenlilerin hayatının neredeyse her alanında hissedilir şekilde olumsuz yansımaları oluyor.

Bir yandan savaş devam ederken diğer yandan yerel para biriminde hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflatıyor.

Fakirlik oranının yüzde 80'lere ulaştığı ifade edilen Yemen'de hükümetin, 26 Temmuz'da aldığı dolar kurunda düzenlemeye giderek kontrolü altındaki limanlarda gümrük vergisini artırma kararı, tartışmalara yol açtı.

Hükümet, gümrük vergisinde yüzde 100 yapılan fiyat artışından un, şeker, yemeklik yağ, yakıt, buğday, pirinç, süt ve ilaç gibi temel ürünlerin muaf olduğunu belirtse de söz konusu karar geçici başkent Aden'deki Ticaret ve Sanayi Odası'nın reddiyle kabul edildi.

Aden Ticaret ve Sanayi Odası, hükümete gümrük vergisi artışı kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Ülkedeki mevcut yaşam koşullarına, yerel para birimindeki çöküşe, vatandaşların alım gücünün zayıflığına dikkati çeken Sanayi Odası, söz konusu kararın, mevcut durumun gölgesinde gıda maddelerinin giriş-çıkışında aksaklıklara yol açabileceği ve ülkedeki açlık oranını artırabileceği uyarısında bulundu.

İran destekli Husiler de söz konusu karar karşısında bir tutum sergiledi; başkent Sana'da gümrük vergilerindeki artışı protesto için gösteri çağrısında bulundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı gösteride gümrük vergisi fiyatlarını protesto eden sloganlar atıldı; kararın yansımalarının sorumluluğunun hükümete ait olduğu kaydedildi.

- Hükümet vergilerin artırılması konusunda kararlı

Gümrük vergisindeki artışa yönelik eleştirilere rağmen, hükümet güvence verdi ve kararını savundu.

Hükümete bağlı Yüksek Ekonomi Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Karar, kamu gelirlerindeki artış gibi olumlu gelişmeleri beraberinde getiriyor. Ayrıca temel ürünlerin gümrük vergisinden muaf tutulması nedeniyle vatandaşlar da söz konusu karardan etkilenmiyor." ifadesine yer verildi.

Komisyon, öncelikli hedef kitlesinin lüks tüketim ürünleri olan kararın, tüketiciye herhangi bir yük yüklemeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, kararın uygulanması sonucu elde edilecek kazancın, yerel para biriminde yaşanan gerilemenin durmasına, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine, devlet çalışanlarının maaşlarının düzenli şekilde ödenmesine katkı sağlayacağına dikkati çekildi.

- "Kararın olumsuz yansımaları olacaktır"

Yemenli ekonomi uzmanı Said Abdulmumin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gümrük vergilerindeki artışın, ekonomik hayatın ve insanların yaşamı üzerinde olumsuz bir etkisi olacak." dedi.

"Ürünün fiyatı, gümrük vergileri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Her bir artış, ürünün fiyatını da yükseltecektir." diyen Abdulmumin, tüccarın ürüne yaptığı masrafın yükünü tüketiciye yansıtacağını, halihazırda piyasalardaki fiyat artışında bu durumun gözlemlendiğini söyledi.

Abdulmumin, bu konudaki asıl sorunun mali kapasiteyi artırmak için gerekli olan temel ürünlerin, enflasyon kaynaklarından değil de tarım ürünleri ihracatı gibi temel kaynaklardan ve uluslararası yardımlardan gelmesi olduğunu belirtti.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun sunduğu çözümün, vergileri artırma odaklı olduğuna işaret eden Abdulmunim, "Ancak bu reçete, kalkınma ve ekonomik büyüme olan ülkelerde geçerli olabilir. Yemen'de ise böyle bir uygulama günden güne zayıflayan finansal güçlerini azaltacaktır." ifadesini kullandı.

- "Husiler ile alevlenen ekonomik savaşta kazanç yarışı"

Ekonomi alanında araştırmacı Macid ed-Daıri ise "Söz konusu karar, meşru hükümet ile Husiler arasında alevlenen ekonomik savaştaki kazanç yarışı çerçevesinde alındı." ifadesini kullandı.

Hükümet finansmanında yaşanan başarısızlığa; gümrük ve vergi tahsilatlarının devletin hazinesine gönderilmemesine işaret eden Daıri, bu bağlamda gümrük vergilerindeki artışın hükümetin iddia ettiği gibi vatandaşlara herhangi bir fayda sağlamayacağına dikkati çekti.