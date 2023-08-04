Uzmanlar uyarıyor: Sıcak havalarda bu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor!

BUZLU İÇECEKLER ÇÖZÜM DEĞİL

Sıcak günlerde buzlu içecekler veya dondurmalar serinlemek için rahatlatıcı olabilir. Yale Tıp Fakültesi'nde eğitmen olan Nate Wood, "Kızgın güneşin ve nemin altında sadece soğuk yiyecekler tüketerek iyi hissetmeniz mümkün değil" dedi.

Frame ise gün içerisinde çok fazla soğuk yiyecek veya içecek tüketmenin çekirdek sıcaklığımızı düşüreceğiniz söyledi. Vücut çekirdek sıcaklığı düştüğünde kendini tekrar ısıtmaya çalışır ve bu daha da sıcak hissetmenize neden olur.

Frame "Kendizi içten dışa doğru soğutmaya çalışmak yerine boynunuzun arkasına soğuk kompres yapmak daha iyi bir fikir olabilir" diyor.