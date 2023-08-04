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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Sıcak havalarda bu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor!

        Uzmanlar uyarıyor: Sıcak havalarda bu yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor!

        Yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı son günlerde uzmanlar tüketilmemesi gereken gıdalar konusunda uyarıda bulundu. Aşırı sıcaklıklarda sıvı tüketimi çok önemli ancak ölçüyü kaçırmamakta böbrekler için bir o kadar mühim. Hafif beslenmek ve yeterli miktarda enerji almak da sıcaklıklarla baş edebilmenin en etkili yollarından birisi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:28
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        • 1

          ÇOK FAZLA AĞIR YEMEKLER YEMEYİN

          George Washington Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Direktörü Leigh A. Frame, sindirimin sürecinde vücudun ısındığını ve bir oturuşta çok yemek yemenin gıda sindirimini zorlaştırabileceğini söylüyor. "Vücut yiyecekleri sindirmekte zorlanırsa daha fazla ısı üretir" diyor.

          Columbia Üniversitesi İklim ve Sağlık Eğitimi Küresel Konsorsiyumu Direktörü Cecilia Sornsen'da sıcak havalarda ağır yemek yemenin halsiz ve yorgun hissetmeye neden olacağını belirtti.

          Uzmanlar ağır yemekler yerine zeytinyağlı sebze yemekleri, salata ve karpuz gibi seçenekleri öneriyor.

        • 2

          FAZLA KAFEİN TÜKETMEYİN

          Enerji içecekleri gibi fazla kafein içeren besinler, daha fazla tuvalete gitmenize neden olur ve bedeni susuz bırakır. Frame, "Bu, içerdikleri kafein miktarına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir fincan kahvedeki kafein miktarı o kadar da fazla değildir" dedi.

        • 3

          BUZLU İÇECEKLER ÇÖZÜM DEĞİL

          Sıcak günlerde buzlu içecekler veya dondurmalar serinlemek için rahatlatıcı olabilir. Yale Tıp Fakültesi'nde eğitmen olan Nate Wood, "Kızgın güneşin ve nemin altında sadece soğuk yiyecekler tüketerek iyi hissetmeniz mümkün değil" dedi.

          Frame ise gün içerisinde çok fazla soğuk yiyecek veya içecek tüketmenin çekirdek sıcaklığımızı düşüreceğiniz söyledi. Vücut çekirdek sıcaklığı düştüğünde kendini tekrar ısıtmaya çalışır ve bu daha da sıcak hissetmenize neden olur.

          Frame "Kendizi içten dışa doğru soğutmaya çalışmak yerine boynunuzun arkasına soğuk kompres yapmak daha iyi bir fikir olabilir" diyor.

        • 4

          SICAK HAVALARDA NELER TÜKETİLMELİ?

          MEYVE VE SEBZE

          Sıcak havalarda yiyeceklerin önemli bir kısmı sıvı kaynaklı olabilir. Sindirimi zor olan su içermeyen gıdaların aksine birçok meyve ve sebze grubu besleyici bileşenler içerir.

          Uzmanlar çilek, karpuz, salatalık, domates ve dolmalık biber gibi yüksek su içeren ürünlerin tüketilmesini tavsiye ediyor.

        • 5

          DOĞRU MİKTARDA SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

          Sıcak havalarda en çok tüketilmesi gereken şeylerden birisi su. Ancak uzmanlar suyun doğru miktarda tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Spor veya egzersiz yapmadığınız sürece uzmanlar tarafından enerji içecekleri tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

          Ayrıca ölçüyü kaçırıp çok su içmenin de zararları bulunuyor. Çok fazla su içmek vücudunuzdaki sodyumu seyreltir ve seviyesini düşürür. Bu durum hipotermi gibi ölümcül bir duruma neden olabilir. Elbette hipotermi gibi ölümcül bir duruma maruz kalmak için ciddi derecede su tüketimi yapılması gerekir.

          Frame, susuzluk hissetmek dışında vücudun suya ihtiyacı olup olmadığını anlamanın en iyi yolunun idrar rengi olduğunu söylüyor. Eğer idrar açık renk ise vücudun sıvı seviyesi normaldir. Koyu ise susuz kaldığınız anlamına gelir.

        • 6

          DENGEYİ KURUN

          Uzmanlara göre diyetinizden köklü değişiklikler yapmamanız gerekiyor. Vücudunuzun suyun ötesinde enerjiye de ihtiyacı var. Wood, sıvıyı destekleyen protein ve yağ alımlarının dengeli alınması gerektiğini söylüyor.

          Kaynak: Washington Post, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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