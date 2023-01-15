HAFTAYA HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda, kış havası ve uzun süreli soğuklar oluşturabilecek dinamiklerden biri haftaya gerçekleşiyor. Isınıyoruz, evet önce bir ısınmamız yani Akdeniz havasının kuzeye karışması gerekecek. Öyle Balkanlardan gelen… diye anlattığımız, yıllardır alıştığımız soğuk karakterli sistemler henüz kendini göstermedi, Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçti gitti. Fakat haftaya bir hazırlık başlıyor.

Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz’i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşacak hava hepimizi şaşırtacak görünüyor. Gelecek hafta yüksek sıcaklıkları konuşacağız ve insanlar yine denize girdi haberleri görebiliriz. Fakat kışın bu kadar kuvvetlenen güneyli akımların ardından, modellerde de sinyallerini aldığımız büyük soğuklar Türkiye’ye inebiliyor, yoğun kar yağışları oluşabiliyor.

17-20 Ocak arası yüksek sıcaklık rekorları kırılabilir. Duymuş olabilirsiniz lodosun gözü yaşlıdır denir, çoğu senaryoda kuvvetli estiği günlerin ardından, bazen günün akşamına yağmur getirir. Bu tarihler kuzeyimizde birikip güneye inmek için sabreden soğuk havaların bir kıvılcım beklediği günler olabiliyor.