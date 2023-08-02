7. ESNEK DAVRANIN

Sağlıklı beslenmenin temel amacı yöntemi yaşam boyu devam ettirmektir. Yapılan diyetten sonra bireyler aslında nasıl sağlıklı ve düzenli beslenilir sorusunun cevabını öğrenmelidir. Sürekli olarak sıkı bir diyet uygulamak neredeyse imkansız olacaktır.

Bir kaçamak yaptığınızda kendinizi suçlu hissetmeyin. Önemli olan daha sonra dengelebilmenizdir. Örneğin hafta sonu aşırı yemek yediyseniz, bir sonraki hafta daha dengeli beslenerek ve egzersiz yaparak kalori alımınızı dengleyebilirsiniz.

Kaynak: Mashable