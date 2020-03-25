Uzmanlar koronavirüse karşı kalp hastalarını uyardı

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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp hastalarına uyarılarda bulunarak, "Halk arasında koronavirüs olarak bilinen Covid-19 enfeksiyonu, kalp ve damar hastalarında diğer insanlara göre daha fazla tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Şu anki tavsiye, 70 yaşın üstündeyseniz, hamile iseniz veya 70 yaşın altında olmanıza rağmen kronik bir hastalığınız varsa, sosyal mesafe önlemlerini takip etmek için ekstra özen göstermeniz gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, koronavirüsün olası etkilerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ramazan Özdemir, genel bulgu ve istatistiklerde, yaşlı ve kalp damar hastalığı olanların, Covid-19 nedeniyle ölümlerde, en yüksek risk grubunda olduklarını belirterek, daha önceden herhangi bir hastalığı olmayanlarda ölüm oranı yüzde 0,9 iken, kalp-damar hastası olanlarda ölüm oranının yüzde 10,5 olduğunu bildirdi.

Özdemir, 24 Mart itibarıyla tüm dünyada 392 bin Covid-19 hastası saptandığını aktararak, şunları kaydetti:

"17 bin ölüm vakası var. Dünyada yaşanan bu salgına karşı kalp damar hastaları risk altında. Covid-19 tipik olarak ateş ve öksürük gibi grip benzeri semptomlara neden olur. Bazı hastalarda, özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda bu semptomlar göğüs gerginliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile zatürreye dönüşebilir. Sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe, Covid-19'dan korunmanın ve bulaşmasını önlemenin kritik bir yoludur. Şu anki tavsiye, 70 yaşın üstündeyseniz, hamile iseniz veya 70 yaşın altında olmanıza rağmen kronik bir hastalığınız varsa, sosyal mesafe önlemlerini takip etmek için ekstra özen göstermeniz gerektiğidir.

Kronik hastalıklar olarak belirtilen hastalıklar ise kronik kalp rahatsızlıkları, inme, diyabet, yüksek tansiyon, akciğer hastalığı ve kronik böbrek hastalığıdır. Bir kalp nakli aldıysanız ve bağışıklık baskılayıcı ilacı kullanıyorsanız, sosyal mesafe özellikle önemlidir. Bu süreçte bol bol dinlenmeyi, bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatın, virüsün bulaşmasına neden olacak kullanılmış eşyaları dezenfekte edin ve tek kullanımlık eşyaları da hızlıca imha edin, insanlarla temastan kaçının ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmeyin."

Kalp ve damar hastaları için ilaç kullanımının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, hastaların, özellikle kan sulandırıcı ve ritim düzenleyiciler başta olmak üzere diğer reçeteli ilaçlarını da rutin düzende almaya devam etmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Özdemir, kalp damar hastalarının, mevcut reçeteli ilaçlarını kesmesi halinde kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme riskinin artacağını belirterek, "Doktorunuz tarafından farklı şekilde tavsiye edilmediği sürece, ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde kullanmaya özen gösterin. Bilgi kirliliğinin oldukça yoğun olduğu bu dönemde, bilimsel olmayan bir dizi bilgi ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de tansiyon ilaçlarının Covid-19 enfeksiyonuna neden olabileceği ile ilgiliydi. Yapılan araştırmalarda, ACE inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin şiddetli Covid-19 enfeksiyonu olasılığını artırdığı yönünde kanıt bulunmamaktadır. Bu gibi bilimsel olmayan bilgilere itibar edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.