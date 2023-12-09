Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Uzmanlar kansere karşı en etkili 6 besini duyurdu: Besin seçimi riski azaltabilir

        Uzmanlar kansere karşı en etkili 6 besini açıkladı: Besin seçimi riski azaltabilir

        Amerikan Kanser Derneği'ne göre ülkede her üç kişiden biri hayatının bir noktasında kansere yakalanıyor. Uzmanlar bu vakaların çoğunun beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerle önlenebileceğini vurguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilim insanları kanser riskinin çoğalmaması için işlenmiş etler, fast-food ürünleri, alkol ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade ediyor. ABD'nin Seattle kentindeki Fred Hutchinson Kanser Merkezi'ndeki kanser önleme araştırmacısı Johanna Lampe, riski azaltmak için kaçınılması gereken ürünlerin yanı sıra tüketilmesi gereken besinleri de dile getirdi.

        • 2

          Washington DC'deki Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü yetkilisi Nigel Brockton, hiçbir gıdanın tek başına kanseri önleyemeyeceğini ancak sağlıklı bir beslenme biçiminin riski azaltacağını belirtti. İşte kanser riskini azaltan 6 etkili besin.

        • 3

          SARIMSAK

          Sarımsağın güçlü kokusuna neden olan allisin maddesi, kanserle mücadele yeteneği sağlıyor. Çin'in mide kanseri vakalarının yüksek olduğu bilinen bir bölgesinde yaşayan 3 binden fazla kişiyle yapılan uzun vadeli bir çalışmada, tüketilen 2,2 kilo sarımsak başına mide kanseri riskinin yüzde 17 azaldığını görüldü.

        • 4

          KIRMIZI MEYVELER

          Çilek, yaban mersini, kızılcık, nar ve siyah ahududu gibi kırmızı meyveler kanser riskini azaltabilecek DNA hasarından koruyan C vitamini ve flavonoidler gibi antioksidanlarlar doludur.

        • 5

          FINDIK VE ÖZELLİKLE CEVİZ

          Yapılan araştırmalar ceviz ve fındık tüketenlerin başta sindirim sistemi olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını gösterdi. Özellikle ceviz, bağırsak bakterileri tarafından kanserin büyüme ve çoğalma yeteneğini azaltabilecek metabolitlere dönüştürülen ve ellagitannin adı verilen bileşikler içeriyor.

        • 6

          FASULYE VE DİĞER BAKLAGİLLER

          Baklagiller yalnızca protein içerikleriyle ünlü değil. Dr. Brockton bu gıdaların aynı zamanda bağırsak ve bağışıklık sağlığı için çok önemli lif kaynakları olduğunu söylüyor.

        • 7

          DOMATES

          Domatese kırmızı rengini veren antioksidan likopen, prostat kanseri riskini azaltıyor. Az sayıda yapılan bazı araştırmalar, likopenin meme, akciğer ve kolorektal gibi diğer kanser türlerine karşı da koruma sağladığını gösterdi.

        • 8

          BROKOLİ VE KUZENLERİ

          Dr. Lampe'ye göre brokoli, brüksel lahanası, karnabahar ve lahana gibi turpgiller, hücrelerin toksinleri temizlemesinde ve kendilerini onarmasında rol oynayan bileşikler açısından son derece zengin.

          Örneğin brokoli, hücrelerde meydana gelen günlük hasara karşı vücudun doğal savunma hatlarını güçlendirebilecek izotiyosiyanat sülforafan maddesi açısından zengindir.

          Kaynak: Independent, New York Times

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Habertürk Anasayfa