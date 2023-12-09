FINDIK VE ÖZELLİKLE CEVİZ

Yapılan araştırmalar ceviz ve fındık tüketenlerin başta sindirim sistemi olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin azaldığını gösterdi. Özellikle ceviz, bağırsak bakterileri tarafından kanserin büyüme ve çoğalma yeteneğini azaltabilecek metabolitlere dönüştürülen ve ellagitannin adı verilen bileşikler içeriyor.