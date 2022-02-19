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Uzmanlar duyurdu: Omicron varyantı belirtileri böyle anlaşılıyor! Omicron belirtileri nedir, nasıl anlaşılır ve tedavisi kaç gün?

Uzmanlar duyurdu: Omicron varyantı belirtileri böyle anlaşılıyor! Omicron belirtileri nedir?

Omicron varyantı hem Türkiye hem de dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Boğaz ağrısı, mide bulantısı ve ishal gibi semptomları olan varyant ile ilgili yeni çalışmalar da peş peşe yapılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan son araştırmalaya göre, omicron varyantı belirtileri arasına yenileri eklendi. Bu noktada, omicron varyantı belirtileri neler, nasıl anlaşılır ve tedavisi kaç gün konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, omicron varyantı yeni belirtileri

19.02.2022 - 12:53 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Koronavirüs pandemisi, Omicron varyantı nedeniyle şiddetlendi. Hem Türkiye hem de birçok ülkede vaka sayıları Omicron nedeni ile adeta patlama yaptı. Uzmanlar da omicron varyantı belirtileri ile ilgili peşi sıra araştırmalar yapıyor. Yapılan son araştırmaya göre, omicron belirtileri listesi güncellendi. Bilindiği gibi, omicron belirtileri gün gün değişiklik gösterebiliyor. En çok görülen semptomlar boğaz ağrısı, ishal ve mide bulantısı olarak tespit edilirken yeni belirtiler de tespit edildi. Peki, omicron belirtileri neler, nasıl anlaşılır ve tedavisi kaç gün? İşte, omicron varyantı yeni belirtileri...

  • OMICRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

  • - Burun akıntısı

    - Baş ağrısı

    - Yorgunluk

    - Hapşırma

    - Boğaz ağrısı

    - Eklem ağrıları 

  • YENİ OMICRON BELİRTİLERİ ÇIKTI

    Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

    Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

    Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

    Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

  • 3 YENİ SEMPTOM DAHA ORTAYA ÇIKTI

    Bilim insanları tarafından yapılan son tespitlere göre Omicron varyantına yakalanan hastalarda mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere rastlandı.

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