TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AÇIKLADI!
Türk Tabipleri Birliği afet bölgesine yeterli ve güvenli içme ve kullanma suyu sağlanması için şu yöntemleri sıraladı;
Şişelenmemiş ve kaynağı belli olmayan suyu mutlaka kaynatın ve 1 dakika boyunca soğutarak tüketin,
Afet durumunda suyu dezenfekte edebilmek için klor bileşikleri kullanılabilir. Bunun için hazır klor tabletlerinin üzerinde yazan talimatları uygulamanız gerekmektedir. Eğer klor tableti bulamıyorsanız evde kullanılan çamaşır suları klorlama açısından bir uzman gözetiminde kullanılabilir.
**İşi bilen bir uzman yanınızda olmadan kimyasal yöntemleri kullanmayınız. Ölümle sonuçlanabilir.**