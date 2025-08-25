Habertürk
        Uzmanından 'yaz ishali' uyarısı!

        Uzmanından 'yaz ishali' uyarısı!

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında artış gösteren ishal vakalarına karşı uyarlarda bulunarak, "Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve yaşlı hastalarda bu ishallerin sıvı kaybına bağlı olarak daha hayati risklere neden olabileceğini söylememiz lazım. Risk grubundakilerin hastaneye ve hekime başvurmaları gerek. Diğer kişiler içinse ishal olunduğunda bol sıvı alınması önemlidir" dedi

        Giriş: 25.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:34
        Uzmanından 'yaz ishali' uyarısı!
        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla ‘yaz ishali’ olarak adlandırılan rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminde ve seyahat dönemlerinde ishalin daha sık görüldüğünü kaydeden Özlü, “Yaz mevsiminde ishaller sık rastladığımız bir durum. Özellikle seyahat sırasında ishal durumuna daha sık rastlıyoruz. Çeşitli nedenleri var. Yeme içme alışkanlığı kişiye göre değişiyor. Seyahat esnasında kendi düzeniniz bozuluyor. Farklı yerlerde alıştığınızın dışındaki gıdalarla beslenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizin mide-bağırsak sisteminizi etkiliyor. İshallerin bir kısmı beslenmeyle ilgili olarak ortaya çıkar. Bir kısmı ise virüsler ve bakterilere bağlı hastalıklara bağlı olur. Günde 2-3 kereden fazla sulu dışkılama ile kendini belli eder” ifadelerini kullandı.

        "İSHAL DİYETİ ÖNERİYORUZ"

        İshal belirtilerine ve bol sıvı tüketiminin önemine değinen Özlü, “Vücutta halsizlik, kırgınlık, ateş kas ağrıları, baş ve karın ağrısı yapabilir. Bulantı ve kusmaya da neden olabilir. Özellikle bebeklerde, çocuklarda ve yaşlı hastalarda bu ishallerin sıvı kaybına bağlı olarak daha hayati risklere neden olabileceğini söylememiz lazım. Risk grubundakilerin hastaneye ve hekime başvurmaları gerek. Diğer kişiler içinse ishal olunduğunda bol sıvı alınması önemlidir. Sadece sıvı alınması yeterli değil. Mineral kaybı da oluyor. Doğal maden sodası dediğimiz mineralli su tüketilmesini öneriyoruz. Böbrek hastalığı yok ise bol miktarda içilebilir. Tuzlu ayran tüketilmeli ve bol sıvılı gıdalar alınmalıdır. İshal sırasında lifli ve yağlı gıdalar tüketilmemelidir. Özellikle ishal durumlarında 24-48 saat aralığına ishal diyeti öneriyoruz. Patates püresi, pirinç lapası, yoğurt, ayran, çay, beyaz ekmek içi, muz, şeftali, beyaz peynir ve meyve suları içilebilir. Bu şekilde ishalin olumsuz etkilerinden korunmak mümkündür" diye konuştu.

        "AÇIKTA SATILAN GIDALARA DİKKAT EDİLMELİ"

        Prof. Dr. Özlü, ishale neden olan faktörlere dikkat çekerek, “İshale neden olan virüsler, bakteriler ve parazitler açıkta satılan gıdalar ile bulaşıyor. Salata barlar, pişirilmemiş gıdalar, süt ve süt ürünleri, dondurmalar, pastanedeki pastalar bulaş açısından hijyene dikkat edilmemiş, uygun koşullarda saklanmamışsa bu tür hastalıklara neden olma riski en yüksek gıdalar oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yaz ishalleri; bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sorunlara yol açabilir” diye konuştu.

