Uzmanından "tırnaklardaki renk ve şekil değişikliği hastalıkların habercisi olabilir" uyarısı

Karaoğlu, AA muhabirine, tırnaktan kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi vücuttaki herhangi bir hastalığın da tırnak yapısında değişikliğe neden olabildiğini belirtti.
Tırnak hastalıklarına toplumda yaygın rastlandığını vurgulayan Karaoğlu, en çok mantar ve tırnak batması problemiyle karşılaşıldığını kaydetti.
Yaz mevsiminin sona ermesinin ardından tırnak mantarlarında da artış yaşandığına dikkati çeken Karaoğlu, şöyle konuştu:
"Tırnak mantarı ellerde de olabilir ancak daha çok ayaklarda rastlıyoruz. Tırnaklarda kabalaşma, kalınlaşma, keserken ufalanma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bazen sedef hastaları da çok benzer tırnak özelliği gösterir. Klinik muayenede sedef lezyonlarının varlığı sedef tırnağını, mikroskobik bulgularda mantarı görmek ise mantar teşhisini koydurur. Öyle tırnaklar görürüz ki beyaz oje sürmüş gibi. Bembeyaz tırnaklar karaciğer hastalıklarına işaret edebilir. Bazen çomaklaşmış, morarmış tırnaklar görürüz.
Ameliyata girerken bizler hastalara oje sürdürmeyiz, tırnağın rengini görmek isteriz. Tırnaklardaki çukurlaşmalar kansızlık belirtisidir, biz buna kaşık tırnak deriz. Tırnakta diğer organlarla ilintili oluşan renk ve şekil değişiklikleri bize sağlığımızla ilgili görüntüler verir. Sık manikür, protez tırnak kullanımı, tırnak yeme alışkanlığı, ağızın tırnakla çok temas etmesiyle de çok kolay kırılan tırnaklar ortaya çıkar. Doğru tespit ve tedaviyle bunları tedavi etmek mümkün."
- Yanlış kesim tırnak batmasına neden oluyor
Karaoğlu, tırnak batması şikayetiyle de sık sık karşılaşıldığını, tırnağın düz kesilip ucunun hafifçe törpülenerek sivriliğinin alınması gerektiğini aktardı.
"İyice keserek tırnağı terbiye ediyoruz." diyen Karaoğlu, şöyle devam etti:
"Yanlış kesim tırnak batmasını tetikliyor. Düz kesilmesi gerekirken ovalleştirilmesiyle tırnak dibe doğru terbiye ediliyor. Dar ayakkabı giyilmesi, gebelikte ayağın şişmesi de tırnak batmasına neden olur. Tırnak yuvarlanarak etin içine doğru büyüyor, ya cerrahi müdahaleyle ya da tırnak teliyle çekmemiz gerekiyor."
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