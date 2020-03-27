Uzmanından "sigarayı bırakmak için en iyi zaman, bu zamandır" önerisi

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, koronavirüs salgınının, sigaranın derhal bırakılmasını birinci öncelik haline getirdiğini söyledi.
Prof. Dr. Karlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğerlere saldırdığını, bu nedenle hastalıkla mücadelede sağlıklı akciğerlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Sigara ve tütün ürünleri kullanan bireylerin akciğerlerinin savunmasının zarar gördüğünü anlatan Karlıkaya, sigaranın koronavirüs bulaşmasını kolaylaştırdığı gibi, bulaşan kişilerde daha ölümcül bir seyir gösterdiğine dair bilimsel kanıtlar bulunduğunu dile getirdi.
Karlıkaya, sigaranın akciğerlerde yapı değişikliklerine ve bağışık yanıt azalmasına yol açarak, havadan gelen zararlılara bağlı hastalık riskini arttırdığını dile getirdi.
- "Tütün dumanı enfeksiyon riskini artırıyor"
Tütün dumanına maruz kalmanın enfeksiyon riskini yükselttiğini anlatan Karlıkaya, şöyle devam etti:
"Sigara içenlerde koronavirüs, soğuk algınlığı, grip, zatürre, lejyoner hastalığı, tüberküloz, beyin zarı enfeksiyonu ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyon hastalıklarının riski artmaktadır. Sigara içmeyenlerde de ev içi veya kapalı ortamda başkasının tütün dumanına maruz kalınması enfeksiyon olasılığını yükseltir. Günümüzde küresel salgın halini alan korona enfeksiyonunun halk sağlığını tehdit açısından en önemli yandaş risklerinden birisi, açıkça sigara olarak görünmektedir. Koronavirüs ölümlerinin erkeklerde daha fazla olmasının bir nedeninin erkeklerin daha fazla sigara içmesi olduğu, akciğerde virüslerin yapışmasını kolaylaştıran bir proteinin sigara nedeniyle artmasının buna neden olduğuna dair bilimsel kanıtlar vardır."
Karlıkaya, sigara ağza götürülürken dikkatsizlikle elin ağza temasının olabileceğini vurgulayarak, "Bilindiği gibi en önemli önlemler ellerin ağız, burun ve gözlere değdirilmemesidir. Ayrıca sigara izmaritleri virüs taşıyabilir. Nargile de temas yoluyla virüsü bulaştırmada yüksek risklidir." diye konuştu.
- "Sigarayı bırakmak, birinci öncelik oldu"
Prof. Dr. Karlıkaya, sigara ve tütün ürünlerinin akciğerlere verdiği zarar göz önüne alındığında, bu ürünleri kullanan kişilerin koronavirüse karşı daha savunmasız bir durumda olduğunu ifade etti.
Sigarayı bırakmak için sayısız neden olduğunun altını çizen Karlıkaya, "Koronavirüs salgını, sigaranın derhal bırakılmasını birinci öncelik haline getirmiştir. Sigarayı bırakmada ülkemiz önemli hizmetleri halkımıza ücretsiz sunabilmektedir. Sigara, tütün ürünleri, elektronik sigaralar dahil tüm tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmak bireylerin ve toplumun sağlığını korumak için en iyi önlemlerden biridir ve sigarayı bırakmak için en iyi zaman, bu zamandır." değerlendirmesinde bulundu.
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