Uzmanından oruç tutmak isteyen yaşlılara tavsiyeler

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cantürk, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde ramazanda oruç tumak isteyen yaşlıların nasıl beslenmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bu ramazanın, salgın nedeniyle yaşlılar için özel önem taşıdığını belirten Cantürk, kendilerini korumalarının önem taşıdığı bu dönemde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların beslenmeleri ve uykularının düzenli olması gerektiğini vurguladı.
Cantürk, "Bazen ileri yaşlarda organ rezervleri korunmuş olan yaşlıların sorunsuz oruç tutması mümkün olabilirken, bazen daha genç yaşlarda çok sayıda sağlık sorunu bulunan hastaların oruç tutması sakıncalı olabilir. Ancak bu ramazanda kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız kendilerini daha da riske sokacak şekilde oruç farizasını yerine getirmek için kendilerini zorlamamalı." diye konuştu.
Bu ramazanda oruç konusunun salgın nedeniyle ayrı önem taşıdığına işaret eden Cantürk, İslam'ın kolaylaştırıcı ilkelerini dikkate alarak, yaşlıların ve kronik hastalığı bulunanların vücutlarını koruma gayretinde olması gerektiğine işaret etti.
- "Yaşlılarımız daha fazla sıvı tüketmeli"
Beslenme sorunlarının zaten sık görüldüğü yaşlılarda, ramazanda bu konuya daha fazla özen gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Cantürk, şöyle devam etti:
"Böbrek fonksiyonları susuzlukla birlikte hızlı bozulma sürecine girebilir ve önemli sorunlara yol açabilir. Bunun için su tüketimine daha fazla özen göstermeleri ve sahursuz oruç tutmamaları büyük önem taşımaktadır. Sıvı tercihinde çay, kahve, gazlı içecekler gibi idrar artırıcı etkinliği olan ve vücuttan fazla su atılmasına neden olan içeceklerden çok su, maden suyu, ayran, komposto gibi sıvıların daha fazla tüketilmesini öneriyorum. İftar ile sahur arasında az fakat sık beslenilmesi, en az 1,5-2 litre su tüketerek, iftar ile sahur arasının iyi değerlendirilmesi önemlidir. Bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilebilir ve bu durum ilerleyen günlerde kilo alımına neden olabilir. Aynı zamanda bu şekilde beslenme ani olarak kan şekerinin yükselmesine, tansiyonda ani değişimlere yol açabilir."
- "Oruç tutmak isteyen kronik hastalığı olan yaşlılar doktorlara danışmalı"
Prof. Dr. Cantürk, sahurun ağır yemeklerden oluşması halinde gece metabolizma hızı düştüğü için, yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riskinin de artacağına dikkati çekerek, "Bu dönemde iftarda ve sahurda tam tahıllı ürünler, süt ürünleri, et çeşitleri, yumurta, sebze ve meyve tüketilmelidir. Protein ağırlıklı ve lifli gıdalar tüketilmesi ve özellikle sahurda kan şekerini çabuk düşüren beyaz ekmek, pilav, tatlı, patates ve konsantre meyve suyu yerine kepekli ekmek, süt, peynir, yumurta, domates, salatalık gibi yiyeceklerin tercih edilmesi, gün içinde açlık hissinin daha az duyulmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Cantürk, özellikle salgın sürecinde oruç tutmak isteyen kronik hastalığı olan yaşlıların mutlaka doktorlarına danışıp fikir almaları gerektiğini sözlerini ekledi.
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