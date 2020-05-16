Uzmanından "Koronavirüs sonrası gelişecek yeni iş yapma modelleri" değerlendirmesi

AA

Prof. Dr. Uzunoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ile Nişantaşı Üniversitesi tarafından sanal ortamda düzenlen "Koronavirüs sonrası yeni ekonomik düzen" isimli söyleşide, salgın sonrası ekonomik değişimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle dünyada insan dolaşımının durma noktasına geldiğini belirten Uzunoğlu, durumun küreselleşmenin sonunu hızlandıracağını ifade etti.

Yeni bir dünya düzenine geçilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Uzunoğlu, "Geldiğimiz noktada küreselleşme, gelir dağılımındaki bozukluk ve borçlanmayla beraber küreselleşme bu dünyayı taşımıyor. O zaman yeni bir dünya düzenine geçiliyor. Kur savaşlarıyla başladı, ticaret savaşlarıyla devam ediyor. Şubat ayında bir petrol savaşı geldi Rusya ve Amerika arasında. Şimdi de pandemiyle savaşıyoruz." diye konuştu.

Uzunoğlu, salgının ekonomik düzende birçok farlılık meydana getirdiğini, getirmeye de devam edeceğini ifade etti.

2020'nin koronavirüs salgınının gölgesinde devam edeceğini ve bu dönemin yeni iş yapma biçimlerini ortaya çıkaracağını vurgulayan Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesinde farklı iş modelleri doğuyor. İnsana bağlı üretim yapısından uzaklaşıp, teknolojik imkanlar kullanılarak hızlı bir şekilde teknolojik üretime geçiş var. Özellikle tedarik zincirleri kırılınca neler olduğunu gördük. Artık daha butik üretimlere geçilecek. Tedarik zincirleri farklı ülkelerle çeşitlendirilecek. Ciddi bir teknolojik işsizlik geliyor şu anda karşımıza. Amerika'da bu dönemde 30 milyona yakın kişinin işsiz kalması bekleniyor. Bunların 7 milyonunun kalıcı olarak işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Yaşanan salgın ekonomik açıdan da tüm dünyayı etkileyecek."