Uzmanından kalp hastalığı riskini azaltmak için "doğru beslenme" tavsiyesi

Medicana Avcılar Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı, Uzm. Dr. Naser Can, dünya çapında kalp hastalıklarının ve felçlerin önde gelen ölüm nedenlerinden olduğunu belirterek, "Tüm toplumlarda kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda gelir. Ama iyi haberler de var. Tüm kardiyovasküler hastalık vakalarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Hayat tarzınızda kolay, basit ve hatta eğlenceli aktiviteler yapmak dahil bazı değişiklikler yaparak riskinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kalp hastalığı riskini azaltmak için yapılabilecek birçok şey olduğunu aktaran Can, "2010 yılında, Amerikan Kalp Derneği'nden bir uzmanlar komitesi, ABD'deki kardiyovasküler hastalığı azaltmak için stratejik bir plan hazırladı. Komite bilimsel literatürü inceledi ve insanların kardiyovasküler sağlıklarını korumak için izleyebilecekleri en önemli 7 davranışı belirledi. Bunlar arasında; egzersiz, doğru beslenme, düşük kan basıncı, kolesterolü düşürmek, kan şekerini bilmek, sağlıklı bir kiloyu korumak ve sigara içmemek yer alıyor. Bu 7'li paketi daha optimal seviyelerde tutan insanlar oldukça iyi yaşam kalitesine sahiplerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Can, Kovid-19 salgınında sağlıklı yaşam tarzını korumak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüsün ülke genelindeki topluluklarda gelişen etkisi ile birçok insanı ofise, okula, bakkal veya spor salonuna gitmelerini engelleyen yeni zorluklara sebep olmuştur. Evde iken sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olacak egzersizler yapılmalıdır. Evde devre antrenmanı oluşturun. Atlama krikoları, lunges veya yerinde koşu gibi evde yapabileceğiniz üç veya dört egzersiz seçin. Her egzersizi kısa aralıklarla yapın ve devreyi iki ila üç kez tekrarlayın.
Günlük aktivitelerinizin temellerini hatırlayın: sigara içmeyin, dengeli beslenin, uykunuza dikkat edin, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayın, öksürüğünüzü veya hapşırmalarınızı bir mendille örtün ve ardından dokuyu atın, hastaysanız işten uzak durun, yüzeylere dokunmaktan kaçının, yüzünüze dokunmamaya çalışın ve gözle görülür hasta görünen insanlardan kaçının."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!