Uzmanından evde kalan çocuklar için "diş sağlığı" uyarısı

Doç. Dr. Salih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yaşam konforlarını olumsuz yönde etkileyen diş çürüklerini engellemenin yolunun düzenli bakımdan geçtiğini belirtti.Koronavirüs salgınından korunmak için evde kalan ve aktivite düzeyleri düşen çocukların beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğuna dikkati çeken Doğan, yakın zamanda çocukların aktivite düzeyleriyle çürük seviyeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yapıldığını aktardı.Doğan, çalışma sonucunda günlük aktivite düzeyleri daha yüksek çocuklarda çürük gözükme sıklığının daha az olduğu yönünde bir sonuç elde edildiğini, kilolu çocuklarda ise çürük yatkınlığının daha yüksek görüldüğünü dile getirdi."Hareket düzeyi yüksek çocukların çürüğe karşı dirençli olması muhtemel." diyen Doğan, bu davranışsal durumun gözlemsel olarak kanıtlandığını ifade etti.Doğan, sağlıklı diş için düzenli beslenme uyarısında bulunarak, şunları söyledi:"Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan çocukların ağız ve diş sağlığı bakımlarına son derece özen göstermeleri gerekiyor. Bu süreç, evde kalan çocukların beslenme alışkanlıklarında büyük değişikliklere de yol açtı. Çocukların beslenme alışkanlıkları ciddi oranda değişti. Velilerin çocukları ev ortamında tutabilmek için daha çürük yapıcı gıdalarla besleme yönünde birtakım davranışları olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı diş fırçalama sıklıklarını bu beslenme alışkanlıklarıyla doğru orantılı götürmeleri gerekiyor."Bir yetişkinin sabah ve akşam dişlerini fırçaladığına işaret eden Doğan, Kovid-19 sürecinde beslenme alışkanlığı değişen ve daha çok atıştırmalık tüketen çocuklarda ise bu sayının hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve beslenme sayısına göre fırçalama yapılması gerektiğini vurguladı.- "İçerisinde karbonhidrat olan her türlü besin çürük yapıcı"Doğan, çürük yapıcı gıdaların sadece "şeker" olmadığına da değinerek, "Çürük yapıcı gıdayı şekerle özdeşleştirmek büyük bir yanılgı. Karbonhidrat dediğimiz, sonuçta tatlı ya da tuzlu hiç fark etmez her türlü besin içerisinde var. İçerisinde karbonhidrat olan her türlü besin çürük yapıcı etkinliğe sahip." diye konuştu.Pandemi ortamının her anlamda değişikliklere neden olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:"Bunlardan birisi, çocukların ev ortamında yaşaması onları birtakım risklere açık hale getirdi. Bunlardan birisi ev ortamındaki yaralanmalar. Ev ortamındaki oynama alanları koruma özelliklerini taşımıyor. Sivri köşeler ve kaygan yüzeylerde düşme ve çarpma gibi durumlarda dişle ilgili yaralanma ihtimalleri çok daha yüksek. O yüzden ev ortamında kalan çocuklarda bu tür yaralanma sıklığının arttığını görüyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!