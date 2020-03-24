Uzmanından "Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün" tavsiyesi

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolukırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yapılan "Evde kal" çağrılarına dikkati çekerek, bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmelerinin dışındaki hiçbir kaynağa itibar edilmemesini istedi.
Toplumsal bir kaos ya da kargaşa çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, "Çünkü karşı karşıya kaldığımız süreç son derece önemli. Herkesin birlikte hareket etmesiyle üstesinden gelebileceğimiz bir salgın. Dolasıyla bu tür süreçlerde, sosyolojik olarak toplumun birlikte ve beraber hareket etmesi önemlidir." dedi.
Bu sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret eden Kolukırık, şu tavsiyelerde bulundu:
"Olumlu yönden bakacak olursak, kendimize ve uzun süredir ihmal ettiğimiz ailelerimize zaman ayırma, dinlenme, evde kitap okuma, birtakım küçük egzersizler yapma, hatıra biriktirme, aile için ortak paylaşım ve birlikte birtakım sosyal etkinlikler yapabilmek için önemli bir fırsat. Aslında modern dönem içerisinde çok hızlı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu hızlılığı bir nebze olsun virüs sayesinde yavaşlatıyoruz. Evlerde oturduğumuz yerden yeniden kendimizi kontrol etme, içinde yaşadığımız dünyayı, sosyal çevreyi değerlendirmek için bir fırsata dönüştürebiliriz."
- "Evde geçirilen zaman tatil gibi algılanmamalı"
Evde geçirilen zamanın tatil, boş zaman gibi değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Kolukırık, "Koronavirüsü içe kapanma, korku, endişe ortamının dışına çıkarabiliriz. Şu anda ben evde bol bol akademik çalışma yapıyorum. Dolayısıyla virüsü böyle sürekli olumsuz gibi algılamamak lazım. Evdeki üretim biçimleri, diğer sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.
Kritik eşik aşılana kadar evde kalınmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, dayanışmanın artırılmasının ve farklı sosyal etkinlikler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.
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