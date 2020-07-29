Uzmanından diş sağlığı için "eti yumuşak tüketin" önerisi

Prof. Dr. Akın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin arttığını söyledi.
Tüketim sonrası dişlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini, etlerin diş arasına sıkışabileceğini anlatan Akın, şöyle konuştu:
"Et diş arasında kalınca bir süre sonra ağrı yapar. Bu ağrı çürük ağrısı mı yoksa dişin arasına sıkışan etin sebep olduğu ağrı mı birbirine karıştırılıyor. Bunların karıştırılmaması gerekiyor. Biz Türk halkı olarak kürdan kullanmayı çok seviyoruz. Bütün restoranlarda, gittiğimiz yemek mekanlarında sürekli kürdanla temizlik yapma gayreti içindeyiz ama kürdan sakıncalı bir alet. Özellikle diş etlerine temas edip onları irite edebilir, ödem dediğimiz enfekte durumlara sebebiyet verebilir."
- "Kürdan yerine arayüz fırçası veya diş ipi kullanılmalı"
Akın, bu nedenle kürdanı önermediklerini, bunun yerine arayüz fırçaları ve diş iplerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.
Arayüz fırçalarının kullanımının kürdana çok benzediğini ancak diş etlerine zarar vermediğini belirten Akın, "Dişlerin arasında hem temizliği sağlıyor hem de o basınç ağrısını engellemiş oluyor." dedi.
Diş ve çene sağlığı için uzun süre çiğnemeyi gerektirecek şekilde tüketim yapılmaması uyarısında bulunan Akın, şöyle devam etti:
"Kurban eti o an kesiliyor, taze ve sert olabiliyor, onun için eti uzun süre pişirip yumuşak tüketmek lazım. Uzun süre çiğnendiği zaman çenelerde yorgunluk ve çenenin ekleme bindireceği yük nedeniyle eklem problemleri gelişebilir veya bunlar tetiklenebilir. Zaten popülasyonun birçoğunda eklem problemini görüyoruz. Yüzde 17 gibi ciddi orana sahip. Tedavi edilmesi gereken oran bu. Eti yumuşak tükettikleri zaman buna da engel olurlar. Sakız da uzun süre çiğnendiği zaman aynı probleme neden olur. O yüzden sakızı, çok kısa süreli, birkaç dakika tüketebilirler."
- "Tatlıdan sonra hemen dişler temizlenmeli"
Akın, bayramda tüketimi artan tatlının da diş çürüklerine sebebiyet verebileceğini anlattı.
Bu nedenle tatlı tüketiminden olabildiğince kaçınılması gerektiğini belirten Akın, tatlı yenildiğinde hemen arkasından su içilebileceğini, kısa süreli sakız çiğnenebileceğini, bu sayede ağızdaki PH dengesi sağlanarak çürüklerin önüne geçilebileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Akın, bu bayram öncesinde de klinikte hasta yoğunluğunun arttığını dile getirerek, "Tabii ki herkes bayrama, dişleriyle sağlıklı ve güzel bir gülüşle girmek istiyor. Şu an genellikle bakım ve protetik tedavilerle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
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