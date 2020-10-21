Uzmanından dermatoloji hastalarına "Kovid-19 korkusuyla ilaçlarınızı bırakmayın" uyarısı - KAYSERİ

AA muhabirine Kovid-19'un dermatolojik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Karaoğlu, cilt hastalıklarına, özellikle de sedef, behçet gibi rahatsızlıklara toplumda çok sık rastlandığını söyledi.
Kovid-19'un tüm branşlar gibi dermatolojiyi de ilgilendiren yönleri olduğunu anlatan Karaoğlu, Türk Dermatoloji Derneğinin çalışma gruplarının, hastaları sık sık koronavirüsle ilgili web sayfasından bilgilendirdiğini dile getirdi.
Karaoğlu, Kovid-19 hastalarında dermatolojik deri lezyonlarına rastlandığına dikkati çekerek, "Hastalarda kızarıklık, kurdeşen, kabartı, su çiçeği benzeri lezyonlar görüyoruz. Bunlar yüzde 5 ila 20, çok az değil. Ancak hiçbir hastada deri lezyonu görüp 'Bu Kovid-19 olabilir.' diyemeyiz." şeklinde konuştu.
"Büllü hastalıklar" denilen hastalıkları, sedef, behçet gibi rahatsızlıkları bulunanların, bağışıklık sistemini baskılayan kortizon ya da biyolojik ajan gibi ilaçlar kullandıklarından risk grubunda olduğunu belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:
"Bunları kullandıkları için hastalarımız enfeksiyon açısından tabii ki risk grubundalar. Hastalar 'Acaba ilaçlarımı bıraksam mı çünkü risk grubundayım.' diye düşünüyor. Hayır, bu hastalar ilaçlarını bırakmamalı. Bu ilaçları kullanan hastaların Kovid-19'a daha sık yakalandığına dair ya da Kovid-19 enfeksiyonunu daha kötü geçirdiklerine dair şu ana kadar elde edilmiş bilimsel veri yok. Bu hastalar baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için risk grubundalar. Maske kullanımına ve mesafeye daha dikkat edecekler. Ateş, öksürük, nefes darlığı, aşırı halsizlik gibi Kovid-19 belirtileri olursa hemen doktora başvurmalılar. Dermatolojik ilaçlar doktorun kontrolüyle kesilmeli. Hiçbir hastamız 'Ben risk grubuyum.' diye biyolojik ajan ilacını kendi başına bırakmamalı. Var olan hastalığında bir artış olacak, bu da daha kötü sonuçlara yol açacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!