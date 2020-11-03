Uzmanından deprem sırasında korunma yöntemleri

Prof. Dr. Özden, yaptığı yazılı açıklamada, deprem afetiyle mücadelenin bir bütün olduğunu, binaların belirlenen yer ve yapım kurallarına göre inşa edilmesinin, zemini riskli yerleşim yerlerinin yapılandırılmamasının, mevcut binaların dayanıklılıklarının artırılmasının, afetlere hazırlık planları yapılmasının, büyük eşyaların sabitlenmesinin ve deprem çantası hazırlanmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.
Deprem sırasında yapılacak doğru hareketlerin hayat kurtardığını dile getiren Özden, şu bilgileri verdi:
"Panik yapılmamalı, sabitlenmemiş eşyalara ve pencere kenarlarına yaklaşılmamalı, balkona çıkılmamalı, asansör kullanılmamalı, merdiven ya da çıkışlara koşulmamalıdır. Balkon ya da pencereden atlamak asla düşünülmemelidir. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA),bir deprem sırasında yaralanma ve ölümü azaltmanın en iyi yolunun 'eğil, korun ve bekle' şeklindeki uygulamanın harekete geçirilmesi olduğunu belirtmiştir. Bu hareket AFAD tarafından 'çök-kapan-tutun', AKUT tarafından 'çök/yat-korun/kapan-tutun' ile ifade edilmektedir. Basit üç aşamalı reaksiyon, depremden sağ çıkma şansını büyük ölçüde artırabilmektedir. Sarsıntı başladığında korunmak için çok az zaman olacağından hareket etmek zorlaşacaktır. Bu nedenle ne yapılacağına çabuk karar verilmelidir."
- "Sallanma durana kadar tutunun"
Özden, deprem anında yaşanan paniğin de olumsuz sebepler doğurduğuna işaret ederek, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kendinizi bulunduğunuz yere ellerinizin ve dizlerinizin üzerine bırakın yani eğilin. Bu pozisyon sizi yere düşmekten korur ve ayrıca alçakta kalmanıza ve yakınlardaysa sığınağa sürünmenize izin verir. Tek kolunuz ve elinizle başınızı ve boynunuzu kapatın. Yakınlarda sağlam bir masa varsa, sığınmak için altına sürünün. Barınak yoksa pencerelerden, yüksek mobilyalardan, kırılabilecek veya üzerinize düşebilecek diğer eşyalardan uzakta bir iç duvarın yanında sürünün. Dizlerinizin üzerinde durun ve hayati organları korumak için eğilin. Sallanma durana kadar tutunun. Korunağın altındaysanız, bir elinizle tutunun ve sallanırken hareket ederse korunağınızla birlikte hareket etmeye hazır olun. Boyun ve baş kırıklarını önlemek için başınızı ve boynunuzu kollarınız ve ellerinizle tutun."
Sarsıntı sırasında en önemli konunun baş ve boynu korumak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özden, baş ve boynu korumanın ölüm riskini azaltacağını kaydetti.
Özden, okullarda deprem bittikten sonra binadan tahliyenin yapılması gerektiğine değinerek, "Sınıftaysanız eğilin, kapanın ve bekleyin. Binadan dikkatlice çıkmadan önce sallamanın durmasını bekleyin. Öğretmenlerden ve yöneticilerden gelen talimatları ve talimatları izleyin. Yıkıntı altında kalırsanız hayati risk yaratabilecek hareketlerde bulunmayın, enerjinizi dikkatli kullanın, gürültü çıkarın ve yardım ekiplerine güvenin." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!