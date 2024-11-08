Bodrum'da su kalmadığını belirten Özçelik, şöyle devam etti: "Bodrum'un halihazırda bir suyu kalmadı, her iki barajda kurumuş durumda, hatta ölü hacmin altından da çekim söz konusu. Yüzey altı su kaynaklarımız da azalmış durumda. Burada çok büyük su tüketicileri var. Gerek sulama gerekse bölgedeki Milas ve Bodrum'un içme suyu veya termik santrallerin soğutma suyu noktasında ciddi bir su kullanımı var. Tek bir sevindirici husus var önümüzdeki aylarda bir miktar yağış gelecektir. Bahar yağışlarının düşük olması ve kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda çok daha zor koşullarla karşı karşıya kalabiliriz. Bitmiş su kaynaklarımızı bir şekilde başka bir yerden borç olarak ya da Milas'ın suyunu kullanarak, ölü hacmin altından su temin ederek geçiştirmeye çalışıyoruz. Bu önemler geçici bir refahlama sağlasa da uzun dönemde bölgenin su kaynaklarından sebepli sorunları çözecek yaklaşımlar maalesef sunmuyor. Yöneticilerimiz umarım gerekli önlemleri alır."