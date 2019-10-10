10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, önceki yıllarda grip kaynaklı anne kayıplarının yaşandığını belirterek, "İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları göz ardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı" dedi.
Prof. Dr. Buyru, sonbaharla birlikte özellikle grip vakalarında artış görüldüğünü, gribin, nezleden farklı olarak yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlere neden olan ağır bir hastalık olduğunu söyledi.
Gribin hamilelerde, yaşlılarda, çocuk ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Buyru, hamilelerin bağışıklık sisteminin normal insanlarınki gibi olmadığını, gribe daha kolay yakalanabildiklerini vurguladı.
Buyru, hamilelerde gribin daha ağır seyrettiğini ve hastalığın daha uzun sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: "Zatürre, solunum yetmezliği gibi problemler normal kişilerde çok seyrek görülürken bu durum hamilelerde daha sık ortaya çıkabiliyor. Önceki senelerde gripten anne kaybı yaşadık. İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları göz ardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı. Aşının milyonlarca kişi üzerinde denenmiş bir aşı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı, mevsiminden itibaren yapılmalı. Grip aşısı canlı virüs içermediği için, ilk üç ay da dahil gebeliğin her döneminde güvenle uygulanabilir. Ayrıca aşı sadece anneyi değil, bebeği de koruyor. Grip aşısı yeni doğan döneminde birkaç ay bebekte pasif bir bağışıklık oluşturuyor. Doğal olarak bebek de gripten korunmuş oluyor. Özellikle grip mevsiminde gebelik varsa ekim-kasım ayından itibaren korunma amacıyla aşı yapılmalı."
"HAMİLELER İLAÇ KULLANAMAZ BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL"
Prof.Dr. Buyru, "Halk arasında 'gebeler ilaç kullanamaz' gibi yanlış bir inanış var. Gebeler doktoruna danışmadan ilaç kullanmamalı. Fakat doktorun verdiği ilacı da tam ve eksiksiz uygulamalıdır" diye konuştu.
Başta antibiyotik olmak üzere tüm ilaçların fayda-zarar hesabını yapıp, ilacın kullanımına ve kullanılmamasına bağlı ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu hesaplayıp ilaç kullanmayı önerdiklerini dile getiren Buyru, şu bilgileri verdi: "Hamileler, hem hastalık hem erken doğumu önlemek hem de bebeğin etkilenmesinin önüne geçmek için eğer ilaç verilmişse o ilacı eksiksiz içmeli. Gebelikte tetanos aşısının da yapılmasını öneriyoruz. Tetanos aşısı da hem anneyi hem bebeği koruyor. Özellikle doğum esnasında bulaşabilecek tetanoz mikrobuna karşı koruyucu ve pasif bağışıklık sağlıyor. O nedenle tetanos aşısının da bir ay ara ile 20'nci ve 24'ncü haftada yapılmasını öneriyoruz. Bu aşılar aile hekimleri tarafından ücretsiz olarak uygulanmaktadır."
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