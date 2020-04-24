Uzmanından anne adayları için "oruç" uyarısı

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Müstecep Kavrut, oruç tutmak isteyen anne adaylarının mutlaka doktorlarına danışarak, risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri gerektiğini ifade etti.
Kavrut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamilelik sürecinde bebeğin gelişimine bağlı olarak anne adayının protein, enerji, sıvı, mineral ve vitamin ihtiyacının arttığını, bu nedenle uzun süreli aç ve susuz kalmanın annenin sağlığı ile bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini anlattı.
Hamilelikte oruç tutmanın kişisel bir karar olduğunu aktaran Kavrut, bu kararı vermeden önce gebeliğin evresinin, eşlik eden sistemik bir hastalığın ya da ek risk faktörünün olup olmadığının dikkate alınması, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerektiğini kaydetti.
Müstecep Kavrut, hamileliğin ilk 3 aylık döneminin bebeğin anne karnında hızlı büyüme ve gelişme dönemi olduğunu, bu dönemde bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişim gösterebilmesi için anne adayının gereken besin, vitamin ile mineralleri yeterli ve eksiksiz almasının büyük önem taşıdığını, hamilelerin bu süreçte oruç tutmak için uzun süre aç ve susuz kalmalarının, sıvı kaybı, kan şekeri ve tansiyon düşmesi ile bayılmalara yol açabildiğini aktardı.
- "Yetersiz sıvı alımı erken doğuma sebep olabilir"
Kavrut, hamileliğin 4 ile 6 aylarının görece daha güvenli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Ancak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar ya da erken doğum tehdidi bulunuyorsa oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük ya da erken doğum riski oluşturabilir. Hamileliğin son 3 ayı da bebeğin hızlı kilo aldığı ve doğuma hazırlandığı dönemdir. Bu süreçte, anne adayında kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak adına dengeli ve düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir. Anne adayında hipoglisemi atakları ya da gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi veya hipertansiyon, bebeğin yetersiz kilo alımı, suyunda azalma gibi birçok komplikasyona yol açabilir. Yetersiz sıvı alımı enfeksiyonlara yatkınlık, sindirim bozuklukları ve erken doğuma sebep olabilir. Oruç tutmak isteyen anne adayları mutlaka doktoruna danışmalı ve risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeli."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!