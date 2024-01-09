Buzdolabı düzeni, hem yiyeceklerinizi daha uzun süre taze tutmak hem de gıda israfını önlemek açısından büyük bir öneme sahiptir. Buzdolabınızı düzenlemek için bazı basit adımlar ve ipuçları var. Yiyecekleri doğru sıcaklıklarda ve yerlerde saklamak, hem gıdaların bozulmasını engeller hem de israfı minimize eder. İşte davranış bilimci tarafından önerilen tüyo...