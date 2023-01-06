Uzmanı uyardı! Aynı hastada 2-3 farklı enfeksiyon...

DHA

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Sınav Ütkü, okulların açılması ve kış mevsiminin gelmesi ile üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının artış gösterdiğini söyledi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gelenlerin sayısında, geçen yıla oranla yüzde 60'lık bir artış olduğunu belirten Dr. Ütkü, aynı hastada 2-3 farklı viral enfeksiyonun görüldüğünü anlattı.

"HASTALIKLARDA ÇOK CİDDİ ARTIŞ OLDU"

Dr. Ütkü, "Özellikle okulların açılmasından sonra ve kış mevsiminin gelişiyle çocuk ve salgın hastalıklarında çok ciddi şekilde artış oldu. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarda ciddi artış oldu. Bu durumun bizim hastanemize yansıması da çok belirgin şekilde dikkat çekiyor. Yataklarımızın doluluğu, yeni yatacak hastalara yer bulamama ve acil serviste takip etme zorunda kalma durumlarımız olabiliyor" dedi.

"2-3 VİRAL ENFEKSİYONU BİR ARADA GÖREBİLİYORUZ"

Çeşitli enfeksiyonların aynı hastada bir arada görülebildiğini ve bu durumun da hastalığın seyrini ağırlaştırdığını vurgulayan Dr. Ütkü, "Hastaneye başvuru oranımız, geçen seneye göre minimum yüzde 60 oranında arttı. Eskiden aynı hasta, ateş şikayetinin ilk gününde 1 kere başvurup, 3'üncü gününde 2'nci kere başvururken; şu anda ateş şikayetinin 3'üncü gününe gelmeden 4'üncü kez hastaneye başvurmaya başlıyor. Bunlar da maalesef tekrarlayan, üst üste binen enfeksiyonları sıklaştırdı. Aynı hastada 2-3 farklı viral enfeksiyon ve bunun üzerine eklenmiş bakteri enfeksiyonları görebiliyoruz" diye konuştu.

"GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI ÖNERMİYORUZ"

Hastaların yalnızca doktor kontrolünde antibiyotik tedavisine başlaması gerektiğini belirten Dr. Ütkü, şöyle konuştu: "Çocuk ateşlenir ateşlenmez ya da en ufak enfeksiyon başladığı anda antibiyotik kullanmaya başlamak; ciddi anlamda viral enfeksiyonların sürecini uzatıyor, iyileşmeyi geciktiriyor. Aynı zamanda bakteriyel enfeksiyon gerçekleştiği durumda, antibiyotiğin etkisiz kalmasına sebep oluyor. O nedenle hastalarımıza gereksiz antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Gerekli durumlarda antibiyotik kullanmayı uygun gördüğümüzde kullandırıyor ve takibini yapıyoruz. Çok ciddi anlamda bunu öneriyoruz."

"ÖĞRETMEN VE VELİLERDEN DESTEK İSTİYORUZ"

Özellikle okula giden öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Ütkü, "Eğitimcilere ve ailelere çok ciddi şekilde iş düşüyor. Bulundukları ortamların sık havalandırılması, el hijyeninin ve kişisel bakıma özen gösterilmesine çok dikkat ediyoruz. Çocukların sık sık el yıkamaları konusunda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle hasta olan çocuklarımızın mümkünse okula gitmemeleri gerekiyor. Okula gitmeleri gerekiyorsa da mutlaka maske kullanmalarını öneriyoruz. Bu konuda öğretmen ve velilerimizden destek istiyoruz. Hastaneye gereksiz başvurular, ihtiyacı olan hastaların sağlık ihtiyacına ulaşması konusunda engel teşkil etmeye başlıyor. O yüzden tedavi başlandığında önerilere uygun şekilde hareket edip, gereksiz antibiyotik kullanmamaya dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.