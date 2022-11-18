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Uzman ve başöğretmenlik çıkmış örnek sınav soruları ve cevapları PDF linki tıkla indir!

Uzman ve başöğretmenlik örnek sınav soruları ve cevapları!

19 Kasım Cumartesi günü bu yıl ilk defa uygulanacak uzman ve başöğretmenlik sınavları için geri sayım başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için giriş belgelerini erişime açıldı., MEB tarafından yayınlanan uzman ve başöğretmenlik çıkmış örnek sınav soruları ve cevapları sınava katılım gösterecek adayların gündeminden düşmüyor. İşte uzman ve başöğretmenlik örnek soru kitapçığı...

Giriş: 18.11.2022 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı saatler kala, MEB tarafından yayınlanan uzman ve başöğretmenlik örnek sınav soruları ve cevapları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve sınavda 70 puan alanlar başarılı sayılacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik örnek soru ve cevapları...

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULARI PDF İNDİR

    MEB duyuruları ile son dakika paylaşılan örnek sınav soruları şöyle:

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

    2. ÖRNEK UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    2. ÖRNEK BAŞÖĞRETMENLİK SORU KİPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

  • SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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