Uzman ve başöğretmenlik sınavı kesin başvuru sonuçları erişime açıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken, sınavda kaç soru çıkacağı ve soruların hangi alanlardan geleceği merak konusu oldu. Peki 2022 Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte Uzman ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...