Mustafa Uc'un haberine göre, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Şehit askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un şehadet haberi, Baskil ilçesi Karaali Köyü'nde yaşayan Elazığ'da yaşayan ailesine verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un naaşı 5 Mart Perşembe günü Mevlana Camii'nde öğlen namazına mükeakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaali Köyü'ne aile mezarlığına defnedilecek.