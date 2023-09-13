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        Haberler Gündem Eğitim Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

        Milli Eğitim Bakanlığından, uzman öğretmenlik eğitimlerinin 16 Eylül'e, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 22 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 09:26 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:27
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        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın 17 Temmuz'da başlatıldığı anımsatıldı.

        22 EYLÜL 23.59'A KADAR UZATILDI

        Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimlerinin 8 Eylül itibarıyla tamamlandığı, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Eylül'de tamamlanmak üzere planlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül saat 23.59'a kadar uzatıldı" ifadesine yer verildi.

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