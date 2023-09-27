Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından, başvuru şartları ve tarihleri netlik kazanmış oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Peki, "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte detaylar...