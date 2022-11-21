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Uzman öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu! 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

Uzman öğretmenlik sonuçları tarihi, Uzman Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının 19 Kasım Cumartesi günü tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Uzman öğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 21.11.2022 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman öğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda düzenlenen sınava katılım sağlayanların gözü "Uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin katıldığı sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. İşte, 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SONA ERDİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu Kılavuza göre Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulandı. 

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

  • Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

  • 70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

    Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

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