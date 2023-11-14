UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE MI?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yani uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da online olarak yapılacak.