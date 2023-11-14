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        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak, sınav yerleri açıklandı mı? MEB 2023 uzman öğretmenlik sınav tarihi ve saati

        Uzman öğretmenlik sınavı online mı, sınav yerleri açıklandı mı? İşte cevap

        Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada bugün yani 13 Kasım'da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı duyurusu yapılmıştı. Peki, 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:19
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        • 1

          Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, online mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgelerinin bugün yayınlanması bekleniyordu. Sınava girecek öğretmenler merak içerisinde uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE MI?

          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yani uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da online olarak yapılacak.

        • 3

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmadı zira sınavlar online olarak 13 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

        • 4

          SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

          2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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