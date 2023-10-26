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        Haberler Gündem Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik Sınavı yerleri açıklandı mı?

        Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik Sınavı yerleri açıklandı mı?

        Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınava girecek öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2023 Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? İşte

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:34
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        • 1

          Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri açıklandı mı? Kasım ayına sayılı günler kala öğretmenler merakla bu soruların cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

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        • 2

          ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgeleri 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

        • 4

          SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

          2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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