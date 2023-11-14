Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak?
Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler uzman öğretmenlik sınavı tarihine çevrildi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar, uzman öğretmenlik sınavının online mı, yüz yüze mi yapılacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınavı tarihi...
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için çalışmalarını tamamlayan adaylar, uzman öğretmenlik sınavı tarihini gündemine aldı. Uzman öğretmenlik sınavında adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Sınava katılım gösterecek adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte uzman öğretmenlik sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yani uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da online olarak yapılacak.
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri sınav giriş belgesi 13 Kasım'dan itibaren erişime açıldı.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.
2023 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) Uygulama Kılavuzu İçin Tıklayınız.
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