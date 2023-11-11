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        Haberler Gündem Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?

        Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        25 Eylül tarihinde başlayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 4 Ekim'de sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler uzman öğretmenlik sınavı tarihine çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek uzman öğretmenlik sınavı tarihleri belli oldu. Peki, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:58
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        • 1

          Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı başladı. 4 Ekim tarihine kadar başvurularını "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden tamamlayan adaylar Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır?" İşte uzman öğretmenlik sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınav başvurularını tamamladı.

        • 3

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgeleri 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

        • 4

          ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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