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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, bugün saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?

Uzman öğretmenlik sınavı bugün uygulanıyor! Sınav saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü yani bugün 81 ilde düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan sınav giriş belgesi ile adaylar, Uzman öğretmenlik sınavı başlangıç ve bitiş saati hakkında bilgi sahibi oldu. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati...

Giriş: 19.11.2022 - 07:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman öğretmenlik sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik), 19 Kasım 2022 Cumartesi günü düzenlenecek. Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım sağlayacak adaylar e-Devlet şifreleri ile sınav giriş yerleri belgesine erişti. Sınava kısa bir süre kala "MEB Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek ve kaç soru olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Uzman öğretmnelik sınav süresi detayları...

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. 

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek olan uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü, saat 10:00'da başlayacak ve 12:30'da sona erecek. 

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    19 Kasım Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olan uzman öğretmenlik sınavı 150 dakika sürecek.

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