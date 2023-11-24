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        Haberler Gündem UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU SORGULAMA | 2023 MEB ÖKBYS uzman öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman bugün saat kaçta açıklanacak?

        Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklanıyor! İşte 2023 MEB sınav sonuçları sorgulama sayfası

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 19 Kasım Pazar günü, 3 bin 921 adayın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen uzman öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav sonuçları meb.gov.tr sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:49
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        • 1

          Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi, 19 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavının ardından sorgulanıyor. MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik ve 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanını elde etmek için başvurularını tamamlayan adayların gözü "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre uzman öğretmnelik sınav sonuçları 24 Kasım Cuma günü http://www.meb.gov.tr veya http://odsgm.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı linki...

        • 2

          SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        • 3

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Uzman öğretmenlik Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

          Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sınav sonuç ekranına ulaşacak.

          Sınav sonuç ekranında adayların uzman öğretmenlik sınavından doğru-yanlış cevapları ve toplam puanı ekranda yer alacak.

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

          Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

          Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

        • 5

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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