Uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MEB duyurusu ile uzman öğretmenlik sınav sonuç tarihi netlik kazandı. Uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı ve başöğretmenlik için başvuranların yüzde 99,03'ü sınava katılım sağlarken gözler "2023 MEB Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 MEB uzman öğretmenlik sınav sonuçları hakkında bilgiler...