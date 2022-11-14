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Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı: 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı!

Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri 14 Kasım Pazartesi günü açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü uygulanacak. 100 puan üzerinden 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. İşte, Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

Giriş: 14.11.2022 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı, 14 Kasım 2022 tarihinde erişime açıldı. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerlerini sorgulayan adaylar, 19 Kasım Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek sınava katılım sağlayacaklar. İşte, 2022 MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri sorgulaması ekranı linki ve sınava ilişkin merak edilen detaylar...

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

    Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılavuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım günü uygulanacak. Saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Uzman ve baş öğretmenlik sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde  http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime sunulacak.

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