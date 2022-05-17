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Uzman öğretmenlik eğitim ve sınavları ne zaman yapılacak? MEB uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru şartları

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ve sınav tarihleri araştımaları hız kazandı. Bu yıl itibariyle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanını almak isteyen adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihi ve başvuru şartları…

17.05.2022 - 14:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Uzman öğretmenlik eğitim ve sınavları ne zaman yapılacak? sorusu binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Uzman öğretmenlik başöğretmenlik eğitim programı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, konuyla ilgili MEB açıklaması ve konuyla ilgili merak edilenler…

  • UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

    Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek.

  • UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Başvuruları 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak olan Uzman ve Başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022’de gerçekleştirilcek. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

    Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023’te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

  • UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri öngörüldü. 

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