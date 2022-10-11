BAKAN ÖZER'DEN ÖRNEK KİTAPÇIK MÜJDESİ

Bakan Mahmut Özer'den uzmanlık sınavlarına dair açıklama geldi. Açıklamada, ''Belki öğretmenlerimiz tedirgin, sınavların sorularının nasıl olacağını kestiremiyorlar. Gereksiz şekilde kaygılanıyorlar, eğitimler bittikten sonra örnek kitapçıklar yayınlamaya karar verdik ki nasıl bir çerçeve içerisinde uzman ve başöğretmenlik sınavlarının yapılacağını sizlere göstermiş olacağız. Eylül ayı içerisinde yayınlayacağız onu da inşallah” ifadeleri yer aldı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 SERTİFİKA TAKVİMİ

Eğitimlerini başarıyla sonlandırarak sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. başöğretmen ya da uzman öğrertmen unvanı alan adaylar 15 Ocak 2023’te unvanlar için eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ BİTTİ Mİ?

Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programı başvuruları 1- 10 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ile 5 Eylül arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz ile 19 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi.