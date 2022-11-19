UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.