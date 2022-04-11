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Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir? Jandarma uzman erbaş alımı 2022

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi 2022! Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 8 Nisan itibarıyla başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını açıklamasının ardından 250 lojistik alt branşlı mesleki nitelikli ve sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki uzman erbaş alımı için başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

11.04.2022 - 16:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş  alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru koşulları ve nasıl yapılacağı ilan ile birlikte yayınlandı. İşte, 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru koşulları ve başvuru tarihleri..

  • UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Başvurular, internet sitesi üzerinden 8-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarına dair bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. 2022 yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

    (2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

    (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

    c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar

  • ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

    d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

    e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

    f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

  • g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

    ğ. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

    h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzdaki boykilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

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