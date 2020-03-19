Uzman doktorun koronavirüs açıklamasının sosyal medyada yer almasıyla ilgili inceleme başlatıldı

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Üniversitesi (AÜ),üniversite hastanesindeki görevli bir uzman doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin sağlık görevlilerine yaptığı açıklamaların yer aldığı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Sosyal medyada, koronavirüs vakalarına ilişkin konuşması yer alan İbn-i Sina Hastanesi uzman doktoru Güle Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse yönelik hastane hazırlıkları, sağlık altyapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı ve personelin uyum eğitimi çalışmaları gibi faaliyetlerde yer aldığını belirtti.
Uyum eğitimlerinde durumun öneminin daha iyi anlaşılması ve eğitime katılanların bu zorlu sürece hazır olmaları için yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdiğini ifade eden Çınar, şunları kaydetti:
"Amacım hastanede malzeme eksikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm, çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım. Hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim."
- Başhekimlikten açıklama
Konuyla ilgili İbn-i Sina Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada da uzman doktorun ifadelerinin yer aldığı videoyla ilgili inceleme başlatıldığı ve doktora gerekli uyarıların yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece-gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin." ifadelerini kullandı.
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